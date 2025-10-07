Menu
Política

Riedel tem 74% de aprovação em Corumbá; Lula apenas 41%

O levantamento realizado pelo JD1/Novo Ibrape mostra a avaliação da administração

07 outubro 2025 - 07h47Gabrielly Gonzalez    atualizado em 07/10/2025 às 07h55
Eduardo Riedel e Luiz Inácio Lula da SilvaEduardo Riedel e Luiz Inácio Lula da Silva   (Saul Schramm - Brenno Carvalho/Agência O Globo)

O levantamento realizado pelo JD1/Novo Ibrape mostra a avaliação da administração do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e da gestão do presidente da república, Luiz Inacio Lula da Silva. A pesquisa foi realizado pelo Novo Ibrape, entre os dias 16 e 20 de setembro, na cidade de Corumbá e ouviu eleitores com 16 anos ou mais.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.
Segundo a pesquisa, 74% da população corumbaense aprova a gestão do governador, sendo que 11% classifica como ótima, 36% como boa e 27% regular positiva. Riedel tem apenas 26% de reprovação na Cidade Branca. 


Governo Federal - 

Já o presidente Lula tem a maior porcentagem negativa, onde 59% reprovam a administração, classificando como ruim/péssimo. De aprovação, o número fica em 41%, sendo 11% ótima, 20% boa e 10% regular negativa. 

 

