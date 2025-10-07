Riedel tem 74% de aprovação em Corumbá; Lula apenas 41%

O levantamento realizado pelo JD1/Novo Ibrape mostra a avaliação da administração do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e da gestão do presidente da república, Luiz Inacio Lula da Silva. A pesquisa foi realizado pelo Novo Ibrape, entre os dias 16 e 20 de setembro, na cidade de Corumbá e ouviu eleitores com 16 anos ou mais.



A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Segundo a pesquisa, 74% da população corumbaense aprova a gestão do governador, sendo que 11% classifica como ótima, 36% como boa e 27% regular positiva. Riedel tem apenas 26% de reprovação na Cidade Branca.





Governo Federal -



Já o presidente Lula tem a maior porcentagem negativa, onde 59% reprovam a administração, classificando como ruim/péssimo. De aprovação, o número fica em 41%, sendo 11% ótima, 20% boa e 10% regular negativa.



