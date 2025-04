Riedel tem aprovação de 75%, aponta pesquisa Ranking

Um levantamento feito pelo Instituto Ranking de Pesquisa entre os dias 26 e 31 de março de 2025, com a avaliação da população sobre os gestores do Executivo, mostra o governador Eduardo Riedel com aprovação da população.

O resultado traz aval da maioria, com 75% dos entrevistados afirmando que aprovam a gestão e 20% desaprovam, enquanto outros 5% não sabem ou não responderam.

Foram feitas 1.000 entrevista em todas as sete regiões de Campo Grande com pessoas de 16 ou mais, sendo que 44% avaliaram o governador como bom/ótimo, 32% delas avaliaram a gestão de Riedel como regular, 17% classificaram como ruim/péssimo e 7% não souberam responder.

A amostra a nível municipal tem uma margem de erro de 3% para um intervalo e confiança de 95%.

