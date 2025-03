Riedel tem bate-papo com mÃ£es solo e explica o programa 'CrianÃ§a na Creche'

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta sexta-feira (31) com 21 mães solo, que têm crianças com menos de quatro anos e não conseguiram vaga em creches para os seus filhos, para explicar o ‘Programa de Apoio à Mãe Trabalhadora e Chefe de Família – Criança na Creche’ e ouvir relatos e sugestões das beneficiárias do Mais Social.

Após a reunião, Riedel agradeceu a reunião, e classificou o encontro como uma oportunidade de receber demandas para continuar aperfeiçoando os programas sociais e incluir mais pessoas nas oportunidades de emprego e renda.

“Cada uma tem uma história, uma dificuldade. Saio daqui hoje grato por ter a oportunidade de ouvir vocês, escutar as angústias. A gente tem que ter um olhar especial para todos os sul-mato-grossenses”, disse o governador.

Patrícia Cozzolino, secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), explicou mais sobre o novo programa e detalhou os benefícios recebidos pelas mães.

“O Programa de Apoio à Mãe Trabalhadora e Chefe de Família é destinado para as mães que já recebem o Mais Social. Dentro desse programa, as mulheres têm um benefício para manterem as crianças na creche. As mulheres que são mães solos, que estão no Mais Social, elas sustentam a própria família e precisam trabalhar. E as crianças de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias não conseguem vaga em creche. O que vai acontecer? Elas comprovando a intenção do emprego, receberão R$ 600 por filho, mas com a comprovação de que essa criança se encontrará na creche. Além disso, se essa mãe ou chefe de família desejar retornar aos estudos regulares, se matricular no EJA, ela receberá ainda um acréscimo de R$ 300”, comentou.

Para se inscreverem no programa, basta procurar a sede do Mais Social. O benefício só pode ser acumulado com o Benefício de Proteção Continuada (BPC) e com o Mais Social.

Também participaram do bate-papo o secretário-adjunto Anderson Warpechowski, a secretária-executiva de Assistência Social, Taciana Afonso Silvestrini Arantes, e a superintendente do Mais Social, Andressa Farias.

