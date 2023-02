Riedel tem café com André

Um encontro ocorrido hoje de manhã (3), na governadoria, colocou na mesma mesa o governador Eduardo Riedel (PSDB) e André Puccinelli (MDB), ex-prefeito da Capital e chefe do executivo estadual por dois mandatos.

Além dos dois cardeais da política de MS, o deputado Junior Mochi (MDB) participou da mesa acompanhando André. O diálogo que durou meia hora, teve café com leite, suco e pão com manteiga como cardápio. Já “no que interessa” à pauta política, o gelo entre André e os tucanos foi quebrado novamente após Puccinelli ter feito “ouvido de mercador” no segundo turno às investidas do PSDB e ter apoiado a candidatura derrotada do Capitão Contar.

Fonte que teve acesso ao conteúdo da conversa contou uma versão protocolar ao JD1. Disse que um clima amistoso se configurou, e que algumas rusgas foram arredondadas, e o fato do MDB estar na base de apoio de Riedel na Assembleia Legislativa é um fator de aproximação entre as duas forças. Na era André o PSDB foi uma força auxiliar do executivo e seu braço político, e ao que parece a cena deve se repetir, mas de forma invertida com o MDB buscando se acomodar sobre o guarda-chuva do novo governo.

