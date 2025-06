Riedel vota a favor de fusão do PSDB com o Podemos

Acontece na manhã desta quinta-feira (5), em Brasília convenção Nacional do PSDB para definir a fusão com o Podemos. Único governador da sigla no Brasil, Eduardo Riedel que está em um evento em São Paulo, compareceu por vídeo conferência para deixar público seu voto.

Riedel elogiou a condução do partido de Marcelo Perillo e destacou novo tempo e apoio integral a iniciativa de fusão com o Podemos. "O projeto foi bem construído ao longo do tempo com todas as lideranças do partido".

São votantes se concordam com a união com o Podemos, os membros do Diretório Nacional, parlamentares e delegados estaduais. As votações ocorrem até às 11h (horário de MS)

O PSDB deve tratar ainda as propostas de reforma do Programa e do Estatuto para permitir a incorporação.

