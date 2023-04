Em evento, Riedel detalha "Agenda de governança" para 2023

Substituindo o tradicional evento de 100 dias de gestão, o Governo do Estado apresentou nesta segunda-feira (24) uma agenda de governança, “Ano 1 de um novo ciclo de desenvolvimento”.

Além de expor o que já foi feito, na educação, saúde e infraestrutura, Eduardo Riedel apresentou o planejamento da gestão para 2023, baseada nos quatro pilares: inclusivo, digital, verde e próspero.

Entre as promessas anunciadas e já em andamento estão:

- Redução de impostos para compras de maquinários do agronegócio

- Investimento de R$ 8,5 bilhões para a construção da maior fazenda de energia solar do estado

- Desoneração de mais de 24 mil microempreendedores

- 650km de concessões de rodovias já realizadas. 600 km de concessões em estudo e 450km de revitalização de rodovias concluídas até o final do ano

- Isenção total de ICMS de produtos de merenda escolar

- Voucher de qualificação (Ajuda de custo para quem precisa se qualificar e não pode parar de trabalhar)

- Implantação de 20 aeroportos/aeródromos em 12 municípios

- Investimento de R$ 176 milhões em saneamento (Estado) mais R$ 200 milhões da Parceria Pública Privada (PPP) da Sanesul

- Mais 35 escolas em tempo integral, com meta de 60% das escolas até o fim do ano

- Oferta de mais de duas mil bolsas de graduação e mestrado.

O governador Eduardo Riedel fez novos compromissos para atender a população. O objetivo desse planejamento é estabelecer metas de desempenho para órgãos e entidades. "Vamos criar políticas públicas por meio das oito secretaria na luta pelas mulheres, crianças, adolescentes, quilombolas, índios, lgbtqia+", destacou.

Novos Compromissos

Entre os compromissos firmados está a valorização das famílias em situação de vulnerabilidade social no qual foi assegurado que o valor do 'MAIS SOCIAL' deverá passar de R$300 para R$ 450 ainda este ano.

Já para quem quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a novidade é a qualificação da carteira para caminhões, que demanda um alto custo para os trabalhadores.

Na habitação, o governador declara que pretende ainda este ano, iniciar a construção de 6 mil novas unidades com recursos próprios do Estado.

Já na área da saúde, segundo Riedel, a expectativa é concluir a construção do Hospital Regional de Dourados ainda neste ano e ao final do mandato entregar a reestruturação de 17 unidades hospitalares, que estão em andamento, incluindo reformas e entrega de equipamentos.

Jaime Verruck, titular da Semadesc

Para o mercado de trabalho, o secretário Jaime Verruck da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), destacou o Voucher Transporte que já está em andamento para adoção. "Temos mais ofertas de qualificação do que pessoas interessadas. O que colocamos no plano de governo é o voucher de qualificação, vamos ver quais são as áreas que estão precisando de pessoas e requalificar", afirmou ao JD1.

Riedel destaca que esses projetos são um processo contínuo nesses quatro anos e terão conclusão em curto, médio e longo prazo. "Vamos melhorar nossa competitividade e buscar uma resolução justa da nossa carga tributária, esse é um dos desafios mais difíceis", finalizou Riedel.

