Roberto Jefferson promete parar José Dirceu "na bala"

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, afirmou, em entrevista ao programa Pânico (Jovem Pan) nesta terça-feira (26), que caso José Dirceu volte ao jogo político, ele será parado “na bala”.

“Vamos ter que atirar nele. Só na bala”, disse o ex-deputado federal. “Nós estamos preparados para impedi-lo”, garantiu, dizendo que Dirceu quer “tomar o poder”.

Segundo Jefferson, o PT e a oposição ao governo Jair Bolsonaro estão treinando “grupos paramilitares”. “Nós também estamos treinando os grupos paramilitares”, respondeu, sem explicar o que isso significa.

De volta ao jogo político apoiando o presidente, Roberto Jefferson disse que a crise entre os poderes está acontecendo porque o capitão reformado acabou com a corrupção. “A corrupção era o cimento que juntava os três poderes”, explicou. Ele também afirmou que não acredita que Bolsonaro irá sofrer impeachment.

Falando sobre o assunto, o ex-parlamentar reconheceu os erros do passado. Ele esteve envolvido no escândalo do Mensalão, no governo Lula, e foi condenado pela Justiça. “Paguei o preço pelo erro que cometi”, disse Jefferson. “Arrependo-me pelo passado, não faria mais no presente.”

