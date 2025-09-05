Rodolfo Nogueira acredita que anistia trará Justiça ao Brasil

Segundo o deputado federal Rodolfo Oliveira Nogueira (PL-MS), o “Gordinho do Bolsonaro”, o projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro e seria “a forma mais correta de trazer justiça, equilíbrio e pacificar o Brasil.”

O parlamentar falou à imprensa durante a solenidade pelos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, no Comando-Geral da corporação, no Parque dos Poderes, sobre o julgamento de Bolsonaro, que ocorre nesta semana no Supremo Tribunal Federal (STF).

Sobre o processo, “Hoje não só a direita, os conservadores estavam vendo, mas hoje o Brasil e o mundo inteiro vê, é que realmente é um julgamento ilícito, com vários procedimentos ilegais, trazendo um vício para o processo. A gente está vendo já ministros do Supremo Tribunal se colocarem de uma forma contra esse julgamento pelos abusos, pelo desrespeito ao devido processo legal, pela aceleração dos ritos nesse processo, a rapidez com que ele passou todos os trâmites e também hoje pelos depoimentos do Eduardo Tagliaferro, que era assessor do ministro Alexandre Moraes (relator do processo contra Bolsonaro) e que trouxe realmente provas contundentes de que houve vício nesse processo e que o processo tem que ser imediatamente suspenso.”

Sobre a anistia:

“A gente aguarda que hoje o Congresso Nacional faça esse trabalho pela anistia. Fortaleceu demais agora o empenho do governador Tarcísio [SP] e do governador Caiado [GO] nesse processo, nesse projeto de anistia geral e ampla. E a gente espera que, nos próximos dias, o Congresso se movimentar pela urgência do projeto de anistia.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também