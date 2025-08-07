Rodolfo Nogueira diz que Camila Jara deu murro em Nikolas Ferreira

Uma confusão no plenário da Câmara dos Deputados, na noite de quarta-feira (6), terminou com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) caído no chão. O episódio ocorreu durante a abertura dos trabalhos legislativos, marcada por protestos e tumulto entre parlamentares.

Em entrevista à imprensa nesta quinta-feira (7), em Campo Grande, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) afirmou que a deputada Camila Jara (PT-MS) será denunciada ao Conselho de Ética da Câmara. Segundo ele, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), irá protocolar o pedido.

O deputado Rodolfo Nogueira, eleito por Mato Grosso do Sul, também relatou o que teria ocorrido durante o tumulto: “A Camila deu um murro no saco dele, e isso foi ele que falou para nós ontem à noite.”

Outro Lado - A deputada Camila Jara negou a acusação. Em nota oficial, ela explicou que se tratou de um empurra-empurra generalizado, iniciado após um grupo de deputados ocupar a mesa da presidência e interromper a sessão para exigir a votação de um projeto de anistia.

Camila afirmou que, ao se aproximar da cadeira da presidência, acabou esbarrando em Nikolas Ferreira, que caiu. “Não houve soco ou qualquer outro ato de violência deliberada”, disse a parlamentar.

Ela ainda relatou que está sendo alvo de ataques e ameaças após o caso. “A Polícia Legislativa precisou ser acionada para garantir minha segurança”, informou. Segundo a nota, também será solicitada escolta policial no Mato Grosso do Sul para acompanhar suas atividades parlamentares.

Ao falar com a imprensa, a deputada Camila Jara afirmou que reagiu a uma cotovelada e disse que o episódio foi um acidente, que não deve se repetir. Ela também destacou a importância do diálogo. “A gente sempre tem que lembrar que o diálogo deve permanecer na democracia. A bancada de Mato Grosso do Sul tem uma posição muito amistosa”, afirmou.

