Rodovia Adão Claro é inaugurada em Sidrolândia

Com investimento de R$ 48,7 milhões e 25,1 km de extensão, foi entregue nesta sexta-feira (1) a pavimentação da Rodovia Municipal Adão Claro, em Sidrolândia - a 68 km de Campo Grande.

A obra é fruto de uma parceria entre o deputado estadual Gerson Claro (PP), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), e o Governo do Estado.

A estrada liga as rodovias MS-162 e MS-455, atendendo diretamente os assentamentos Capão Bonito I, II, III e São Pedro.

A nova via recebeu o nome do pai do parlamentar, o senhor Adão Claro, considerado símbolo de simplicidade e trabalho na região. Emocionado, Gerson Claro destacou a importância pessoal da homenagem. “Talvez eu vá ter poucas oportunidades, como deputado, de viver um momento como esse. Um homem simples, mas que deixou sua marca por meio do trabalho, das amizades, do respeito”, declarou.

Além do simbolismo familiar, a pavimentação da rodovia tem papel estratégico no desenvolvimento regional. A estrada cria um novo eixo logístico entre Maracaju, Campo Grande e o Distrito de Anhanduí (BR-163), facilitando o escoamento da produção agrícola e ampliando a conexão entre polos produtivos.

A obra integra um conjunto de investimentos liderados pelo Governo do Estado com apoio da Assembleia Legislativa.

