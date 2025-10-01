Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Rodovia MS-339 pode ganhar sinal de Wi-Fi para mais segurança e turismo

Recurso é semelhante ao implantado na MS-040 que ameniza escassez de sinal telefonico

01 outubro 2025 - 18h33Taynara Menezes
Rodovia MS-339Rodovia MS-339   (Foto: Agesul )
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

A rodovia MS-339, trecho de quase 60 quilômetros que liga Bodoquena a Miranda, poderá receber pontos de internet sem fio. O pedido foi apresentado pelo deputado Caravina (PSDB/MS), nesta quarta-feira (01). A medida lembra o recurso que chegou à MS-040 e ameniza a escassez de sinal de telefonia móvel no trecho.

A proposta segue o modelo implementado na MS-040 e tem como objetivo melhorar a segurança dos motoristas, incentivar o turismo e modernizar a infraestrutura local.

A rodovia é um dos principais acessos turísticos ao Estado, mas enfrenta desafios como o intenso fluxo de veículos, a falta de acostamento e a presença de animais silvestres. A ausência de conexão à internet aumenta a vulnerabilidade em situações de emergência.

“Garantir Wi-Fi ao longo da MS-339 é oferecer mais tranquilidade aos motoristas e turistas, além de alinhar Mato Grosso do Sul às práticas tecnológicas mais avançadas”, afirmou o deputado.

A ideia chegou ao gabinete do parlamentar por meio de vereadores de Bodoquena: Cristiane Ferreira Siqueira, Diógenes Pereira, Arléia Lopes da Silva, Gleyziane Parente Silva, Jair Beltrameto Ferracini, Ayrton Ferreira Marques, Edineya de Carvalho (Neguinha), Maria Roberta e João de Paulo Rodrigues.

A medida, além de contribuir para a segurança, também pode ser um impulso ao turismo local. “Investir em conectividade é investir no desenvolvimento. Essa iniciativa vai garantir que Bodoquena e Bonito recebam turistas com uma estrutura moderna e segura”, concluiu.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

"A gente sempre quer mais": Campanha 'Caixa Encantada' espera superar doações de 2024
Política
"A gente sempre quer mais": Campanha 'Caixa Encantada' espera superar doações de 2024
Projeto foi aprovado na sessão de hoje
Política
Sem novos concursos, Alems aprova projeto para suprir falta de delegados no interior
Deputado Estadual Zé Teixeira
Política
Autor da Lei que criou o Outubro Rosa, Zé Teixeira reforça prevenção ao câncer de mama
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
TCE determina apuração de gratificações irregulares na Câmara de Rio Brilhante
Lula (esq.) e Bolsonaro em 16 de outubro
Política
Lula barra alterações na Ficha Limpa e estratégia fecha brechas para Bolsonaro
Foto: Divulgação/PCMS
Política
Deputados analisam projeto que amplia funções de delegados de classe especial
Assembleia aprova reorganização de cartórios na região pantaneira
Política
Assembleia aprova reorganização de cartórios na região pantaneira
Evento aconteceu no auditório da Faculdade Insted
Política
Na Pré-COP30, Gerson Claro destaca protagonismo internacional de MS em políticas climáticas
Camilo Santana e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva -
Política
Câmara aprova título de visitante ilustre a Camilo Santana; vereadores do PL se opõem
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE determina suspensão de licitação de quase R$ 1 milhão em Porto Murtinho

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados