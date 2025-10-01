Rodovia MS-339 pode ganhar sinal de Wi-Fi para mais segurança e turismo

A rodovia MS-339, trecho de quase 60 quilômetros que liga Bodoquena a Miranda, poderá receber pontos de internet sem fio. O pedido foi apresentado pelo deputado Caravina (PSDB/MS), nesta quarta-feira (01). A medida lembra o recurso que chegou à MS-040 e ameniza a escassez de sinal de telefonia móvel no trecho.

A proposta segue o modelo implementado na MS-040 e tem como objetivo melhorar a segurança dos motoristas, incentivar o turismo e modernizar a infraestrutura local.

A rodovia é um dos principais acessos turísticos ao Estado, mas enfrenta desafios como o intenso fluxo de veículos, a falta de acostamento e a presença de animais silvestres. A ausência de conexão à internet aumenta a vulnerabilidade em situações de emergência.

“Garantir Wi-Fi ao longo da MS-339 é oferecer mais tranquilidade aos motoristas e turistas, além de alinhar Mato Grosso do Sul às práticas tecnológicas mais avançadas”, afirmou o deputado.

A ideia chegou ao gabinete do parlamentar por meio de vereadores de Bodoquena: Cristiane Ferreira Siqueira, Diógenes Pereira, Arléia Lopes da Silva, Gleyziane Parente Silva, Jair Beltrameto Ferracini, Ayrton Ferreira Marques, Edineya de Carvalho (Neguinha), Maria Roberta e João de Paulo Rodrigues.

A medida, além de contribuir para a segurança, também pode ser um impulso ao turismo local. “Investir em conectividade é investir no desenvolvimento. Essa iniciativa vai garantir que Bodoquena e Bonito recebam turistas com uma estrutura moderna e segura”, concluiu.

