Ronaldo Caiado lança pré-candidatura à Presidência da República

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lança nesta sexta-feira (4) sua pré-campanha à Presidência da República. O evento ocorre no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia.

Em entrevista à CNN na quinta-feira (3), Caiado afirmou que precisa ser mais conhecido para melhorar seu desempenho nas pesquisas eleitorais e disputar o pleito de 2026. Ele declarou estar "preparado para o debate".

Caiado já concorreu à Presidência em 1989 pelo extinto Partido Democrático Nacional (PDN). Na ocasião, obteve 488.872 votos (0,68%) e ficou em décimo lugar no primeiro turno. A eleição foi vencida por Fernando Collor, do também extinto Partido da Reconstrução Nacional (PRN).

