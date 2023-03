Rose Modesto na briga pela Sudeco

A ex-deputada Rose Modesto, é cotada para assumir a Sudeco, Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste.

A articulação está adiantada em Brasília, tem a bênção do deputado Vander Loubet (PT), o que evita vetos palacianos, e o mais importante, o órgão que pode vir a ser comandado por Rose está na aba do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que hoje esta sob o comando de Waldez Góes do União Brasil a qual Modesto é filiada.

Se a articulação vingar, Rose que sempre foi uma política vitoriosa, até tentar a disputa pelo governo do estado e perder, escaparia de ficar no ostracismo no mínimo até a eleição do ano que vem, e pode voltar ao tabuleiro da política.

Em retorno ao JD1, Rose confirmou as tratativas, que envolveriam uma segunda possibilidade mas que a deixariam "longe de Mato Grosso do Sul". A ex-deputada diz ainda que “gostaria de um projeto local, mas que lá também pode ajudar Mato Grosso do Sul".

Deixe seu Comentário

Leia Também