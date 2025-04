Rose Modesto reafirma postura de oposição na Capital após vínculo entre PP e União Brasil

Saiba Mais Política PP e União Brasil oficializam vínculo com lançamento da Federação

Mesmo com a consolidação da federação partidária entre União Brasil e Progressistas (PP), chamada União Progressista, anunciada nesta terça-feira (29), em Brasília, a ex-deputada federal e ex- candidata a Prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto, garantiu que sua postura crítica em relação à atual gestão municipal da Capital não será alterada.

Rose, que preside o União Brasil em Mato Grosso do Sul, afirmou que a aliança formal entre os partidos tem como foco as eleições de 2026, mas que não interfere em sua liberdade de atuação.

"Isso não muda nada o meu posicionamento, o meu senso crítico e a defesa que eu preciso continuar fazendo pelas pessoas que vivem em Campo Grande", destacou em vídeo publicado nas redes sociais.

A ex-deputada enfatizou seu respeito pelas principais lideranças do PP, como a senadora Tereza Cristina, com quem já dialogou sobre o novo cenário político. Apesar disso, deixou claro que não há concordância com a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP).

"Vou continuar sendo oposição, sim, defendendo os interesses da população, sim, sendo uma voz em defesa daqueles que mais precisam", afirmou.

Rose também reforçou que manterá a cobrança por respostas às promessas feitas durante o período eleitoral. "Nada está acima do interesse das pessoas. Esse é o meu lado. E é com verdade que sigo", concluiu.

