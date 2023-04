Rose se elege presidente do União Brasil em eleição duvidosa

Aconteceu neste sábado (29), no auditório do Indaiá Park Hotel, em Campo Grande, a convenção estadual para escolher a liderança do União Brasil em Mato Grosso do Sul.

Presidida pelo 2º Vice-Presidente da sigla no Estado, o grupo que se reuniu hoje, formado por filiados próximos à Rose Modesto, elegeram a ex-deputada como a nova presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul.

Anteriormente, o 1º suplente de deputado estadual Rhiad Abdulahad foi eleito como presidente da sigla em MS, no entanto, a executiva nacional acabou por anular o pleito.

Ao JD1, Rose explicou que a eleição de hoje cumpre com decisão do comando maior do partido.

“A nacional anulou a eleição do Rhiad e mandou ter outra eleição aqui no estado. Fizemos hoje eleição dentro da lei, obedecendo o estatuto do partido. Cumprimos hoje determinação da executiva nacional”, disse Rose.

Eleita como a nova presidente da sigla, a ex-parlamentar explica que, apesar da convenção de hoje ter sido cancelada por meio de edital, a decisão é invalida, já que a executiva estadual não tem poder para cancelar convocações da nacional.

“A estadual não pode cancelar algo que a executiva nacional convocou. No União Brasil ninguém decide nada sozinho. Nosso estatuto determina que qualquer decisão precisa ter a participação de 3/5 dos membros”, finalizou.

A chapa de Rose conta com o ex-vice-governador Murilo Zauith como vice-presidente e o ex-deputado Luiz Henrique Mandetta como secretário-geral.

Apesar disso, uma decisão judicial reconheceu a eleição que elegou Rhiad como válida, o que levanta questionamentos sobre quem é o atual presidente da sigla em MS.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também