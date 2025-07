Rotatória da Euler com a Tamandaré ganhará semáforos

Está prestes a se tornar realidade uma das obras mais aguardadas pelos motoristas e moradores da região norte de Campo Grande: a semaforização e o reordenamento do trânsito na rotatória da Avenida Euler de Azevedo com a Avenida Tamandaré.

O contrato para a execução da obra será assinado durante as comemorações do aniversário da cidade, no dia 26 de agosto, marcando um avanço importante para a mobilidade urbana da Capital.

A iniciativa é resultado do trabalho do vereador Ronilço Guerreiro, que colocou o tema como prioridade em seu mandato. O parlamentar liderou uma série de ações para chamar atenção das autoridades e da população para os problemas enfrentados diariamente na rotatória, marcada por congestionamentos constantes, acidentes frequentes e insegurança para pedestres e condutores.

O vereador conseguiu estabelecer um diálogo entre os poderes Executivo municipal e estadual, o que resultou em uma parceria entre a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Com a formalização do contrato, a expectativa é que as obras comecem nos próximos meses. A rotatória é um ponto estratégico da cidade, conectando vários bairros e dando acesso a instituições importantes como a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e o Detran-MS, sendo também rota diária para diversas autoescolas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também