Sabatina JD1: Luso Queiroz estará ao vivo nesta quarta-feira às 14h

O comerciante Luso Queiroz (Psol), candidato a prefeitura de Campo Grande estará na Sabatina do JD1, nesta quarta-feira (14), a partir das 14h.

A entrevista vai ao ar ao vivo e pode ser acompanhada nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal.

O candidato sucede as sabatinas já realizadas com Adriane Lopes, Beto Pereiro, Beto Figueiró e Rose Modesto que podem ser encontradas no link .

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também