Santiago Peña é eleito como novo presidente do Paraguai

Santiago Peña, de 44 anos, foi eleito como novo presidente do Paraguai durante as eleições que aconteceram neste domingo (30). Aliado da base política do atual presidente Mario Abdo Benitez, o Partido Colorado, o economista se elegeu com certa facilidade.

Mesmo antes da definição, quando a apuração apontava a liderança do vencedor, o atual presidente, Abdo afirmou em uma rede social que seu colega tinha sido eleito.

Na segunda posição ficou Efraín Alegre, que era o principal concorrente de Peña, formando uma coalizão entre o centro e a esquerda, e em terceiro, ficou o populista Payo Cubas.

Peña defende políticas liberais na economia para estimular empreendedores, atrair investimentos, assim como redução da dívida do Estado por corte de gastos.

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou a conquista de Santiago, onde reforçou um trabalho conjunto por relações melhores entre os países da América do Sul.

"Parabéns ao presidente eleito do Paraguai @SantiPenap pela vitória nas eleições. Boa sorte no seu mandato. Vamos trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes entre nossos países, e por uma América do Sul com mais união, desenvolvimento e prosperidade".

