Secretária de Cultura da capital pede exoneração

A secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Melissa Tamaciro, pediu exoneração na tarde desta quarta-feira (22), ao prefeito Marquinhos Trad (PSD). A servidora, que estava há um ano no cargo, não informou o motivo do pedido de demissão.

O anúncio foi feito por meia das suas redes sociais. Tomaciro aproveito também à oportunidade para fezer um balanço das ações que realizou a frente da Sectur. “Venci barreiras inimagináveis para gente que vem de fora e não conhece a burocracia do sistema público. Organizamos um bem receber inesquecível para o maior evento da América Latina para ciência, a reunião do SBPC (Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência). O Rally dos sertões colocou Campo Grande na mídia nacional”, afirmou.

Por fim, a ex-secretária agradeceu ao prefeito e pediu que ele garanta os pagamentos do setor cultural e do turismo. “Agora como cidadã, não como secretária, gostaria de agradecer o prefeito Marquinhos pelo aprendizado único na minha vida [..] Fica também um apelo, não engaveta a mudança do Arca (Arquivo Histórico de Campo Grande), não deixe de liberar o edital de R$ 600 mil que está prontinho para auxiliar a classe da cultura do turismo”, finalizou.

Confira o vídeo postado:

