Política

Secretário de Obras pode ter que ir à Câmara explicar buraqueira nas vias da Capital

A possibilidade de convite a Marcelo Miglioli foi levantada na Casa de Leis após o vereador Carlão expor o problema vivido em Campo Grande: a falta de tapa-buracos

21 outubro 2025 - 18h48
Marcelo Miglioli pode ter que ir à Câmara

Na Câmara Municipal surgiu uma discussão que pode levar o secretário de Obras de Campo Grande, Marcelo Miglioli, a se explicar aos vereadores sobre a situação dos buracos nas ruas e avenidas da Capital.

Durante a sessão desta terça-feira (21), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão, PSB), 1º Secretário da Mesa Diretora, defendeu que seja feito o convite ao chefe da pasta para prestar esclarecimentos sobre a situação.

“Vamos ter que reunir o secretário de Obras, Marcelo Miglioli, aqui na Câmara, chamá-lo — ele que é da política — para sabermos quando e por que esse serviço de tapa-buraco está paralisado, e se há alguma perspectiva de quando as equipes vão voltar às regiões”, disse o parlamentar, que vem em sessões seguidas cobrando o serviço, mas sem sucesso na prática.

Aos colegas vereadores, Carlão destacou que a população está amargando prejuízos com pneus sendo cortados nos buracos e também riscos de acidentes.

“Essa reunião, vou pedir para o presidente da Comissão de Obras, para a gente ajudar o Marcelo, ajudar a administração, a gente amenizar principalmente nas linhas de grande fluxo, que têm por dia no mínimo 100 carros cortando os pneus que custa R$ 500 (popular). Tem pneu aí até mais caro. Então tem prejuízo com a suspensão e risco de vida, porque se desvia do buraco, bate com um ciclista, bate com uma pessoa. Então a cidade precisa ter uma resposta.”

O parlamentar expôs ainda que o interesse em chamar o secretário. “Queremos saber a dificuldade, até para nós ajudarmos, qual que é a dificuldade. Alertou ainda que pode dar até Fantástico (programa de TV da Rede Globo) se não tiver as equipes nas ruas, não deixar entrar dezembro. Porque depois de dezembro, janeiro e fevereiro, até março, não tem quem consiga tapar buraco. Campo Grande vai ser pior que aquela administração do Bernal, quando fez aquilo e deu até no Fantástico. E se não cuidar, então nós temos que precaver isso agora.”

Sobre o convite que deve ser feito ao secretário, o JD1 Notícias fez contato com ele para saber sua posição. Até o fechamento desta reportagem, não tivemos retorno. O espaço segue aberto.

Plan Black Out25

