Secretário defende realização de debates com protocolos

Saiba Mais Política O debate em debate

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, defendeu nesta quinta-feira (15), a realização dos debates com os candidatos a prefeitura de Campo Grande, nos canais de televisão.

Realizado todo ano eleitoral, os debates correm risco de não serem realizados este ano. O tema ganhou destaque em discussão entre os vereadores da capital, durante a sessão desta manhã.

Ao JD1 Notícias, o secretário de Saúde considerou que o debate é importante no processo eleitoral. “Há regras definidas e desde que tenha todo um protocolo, daria um subsídio para escolha do voto, a melhor escolha do voto pra cada pessoa, eu por parte do Estado, acho importante ter o processo de debate”, afirmou.

Resende deixou claro, em sua opinião, que “não ter debate é ruim para o processo democrático”.

Saiba Mais Política O debate em debate

Deixe seu Comentário

Leia Também