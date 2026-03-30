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SecretÃ¡rios deixam governo de MS 'de olho' nas eleiÃ§Ãµes de 2026

ExoneraÃ§Ãµes devem sair em breve no DiÃ¡rio Oficial do Estado

30 marÃ§o 2026 - 17h17Gabrielly Gonzalez e Sarah Chaves    atualizado em 30/03/2026 Ã s 18h57
Marcelo Miranda, Jaime Verruck, Viviane Luiza e Frederico Felini são os nomes citados para sair do Governo.Marcelo Miranda, Jaime Verruck, Viviane Luiza e Frederico Felini sÃ£o os nomes citados para sair do Governo.   (ReproduÃ§Ã£o)

Os próximos dias prometem movimentar o alto escalão do Governo de Mato Grosso do Sul. Isso porque secretários devem deixar suas respectivas pastas para encarar a corrida eleitoral de 2026.

Conforme apurou o JD1 Notícias, o secretário da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), Marcelo Miranda, deixa a pasta para entrar na disputa para deputado estadual pelo PP, enquanto a titular da Secretaria de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, já anunciou nas redes sociais sua saída para ser pré-candidata a deputada federal, também pelo PP.

“Encaro esse novo momento com o coração cheio de gratidão e a certeza de que cada passo da minha trajetória me preparou para novos desafios”, afirmou Viviane.

Além disso, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, também sairá do primeiro escalão para concorrer nas eleições de 2026. Recentemente, ele disse que deixa a Semadesc com legado de “desenvolvimento sustentável”.

“São 10 anos, o grande legado é a transformação econômica do Estado e o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente conseguiu ampliar a preservação com desenvolvimento. Diversificamos a base econômica, crescemos a economia. Meu legado é o crescimento e o desenvolvimento sustentável do Mato Grosso do Sul”, pontuou. Em seu lugar ficará Artur Falcette.

De olho na pré-candidatura a deputado estadual, Fernando Souza, subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários, saíra do cargo para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo PSDB.

Também já cotado para sair do alto escalão está o titular da SAD (Secretaria de Estado de Administração), Frederico Felini, que estará na articulação dos partidos aliados e na conjuntura política da campanha do governador Eduardo Riedel (PP) no pleito de 2026. Ao JD1 ele confirmou que seu adjunto, Roberto Gurgel, assumirá a pasta.

As exonerações devem sair na quarta-feira (1º) no Diário Oficial do Estado (DOE).

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