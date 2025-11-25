Menu
Secretários deixam governo em março para disputar eleições

Após saída de Eduardo Rocha, Verruck e Marcelo Miranda confirmam desoncompatibilização

25 novembro 2025 - 09h37Sarah Chaves

Após a saída de Eduardo Rocha da Casa Civil, os outros membros do primeiro escalão, os secretários Jaime Verruck e Marcelo Miranda, confirmaram que deixarão seus cargos em março de 2026 para disputar as eleições. Ambos já eram cotados para integrar o grupo de auxiliares do governador Eduardo Riedel que devem sair do governo para entrar na corrida eleitoral.

Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), afirmou que sua saída somente em março está ligada ao volume de entregas previstas para o início do ano. Ele destacou que antecipar a saída poderia comprometer projetos prioritários, como reformas e construções de ginásios, o programa Cine Câmara em 40 municípios e a Caravana da Cultura voltada às cidades com menor IDH. 

Já Jaime Verruck, da Semadesc, deixará o cargo em 30 de março. Ele diz não ter dificuldades com o prazo próximo à janela partidária, já que não ocupa mandato. Mantém a intenção de disputar o Senado, mas admite que o grupo de Riedel pode construir outra alternativa. Verruck também afirmou que pretende fortalecer o PSD no Estado.

Com essas saídas, o governo deverá reorganizar parte do secretariado no início de 2026, e novas mudanças não estão descartadas.

