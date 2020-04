Seguro-desemprego poderá ser pago por até dez meses

Um projeto apresentado pelo senador Paulo Rocha (PT-PA), sugere que o seguro-desemprego possa ser pago por um período de dez meses.

Atualmente o seguro-desemprego é um dos mais importantes direitos dos trabalhadores brasileiros, que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado.



Ele é pago de três a cinco parcelas de forma contínua ou alternada, de acordo com o tempo trabalhado.



Segundo o senador, medida que prolonga as parcelas do benefício, é em razão do estado de emergência de saúde, e a despesa com a ampliação do benefício seria feita por meio de crédito extraordinário, não contabilizado no teto de gastos.











