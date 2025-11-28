Menu
Sejusp apresenta Plano Estratégico 2025/2030 para segurança em MS

"Que possamos fazer muito além do que acreditamos ser possível hoje", disse o secretário Antonio Carlos Videira, parabenizando a equipe pelo resultado da mentoria

28 novembro 2025 - 12h12Vinícius Santos com informações da Agência MS
Secretario Antonio Carlos VideiraSecretario Antonio Carlos Videira   (- Foto: Tenente Isabela Leal Pereira)

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apresentou na quinta-feira (27) o Mapa Estratégico 2025–2030, um plano de longo prazo que servirá como guia de ações e prioridades para a segurança pública em Mato Grosso do Sul. O lançamento marca o início de um novo ciclo no Estado, segundo o general Valério Luiz Lange, sócio fundador da Oscar 1, responsável pela mentoria em gestão e planejamento.

“Estamos entregando um planejamento que orienta a Justiça e Segurança Pública até 2030. Também aprimoramos a governança do Plano Estadual de Segurança Pública, com ações práticas e imediatas”, afirmou Lange, destacando que o trabalho deixa um legado de governança e compromisso institucional. “Uma geração caminha sobre aquilo que a anterior construiu.”

O Mapa Estratégico organiza 14 objetivos estratégicos, distribuídos nas perspectivas de Fortalecimento Institucional, Processos Internos e Retorno à Sociedade, abordando temas como capacitação, infraestrutura, governança, inteligência, comunicação e proteção das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente.

A missão da Sejusp foi atualizada para “Proteger as pessoas, o patrimônio e o meio ambiente, promovendo justiça e segurança pública”, enquanto a visão reforça uma segurança pública integrada, inteligente e inovadora.

O secretário-chefe da Sejusp, Antonio Carlos Videira, ressaltou o propósito e a missão da pasta. “Planejamos estrategicamente com visão clara e inspiração divina, para entregar não apenas segurança ou justiça, mas um Estado e um país melhores. Peço a Deus que conceda a cada um de nós o dom e o talento necessários para cumprirmos nossa missão. Que possamos fazer muito além do que acreditamos ser possível hoje. Encerramos este ciclo com orgulho e com a certeza de que estamos construindo o futuro.”

O secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp, Wagner Ferreira da Silva, que conduziu os trabalhos, afirmou que a próxima etapa exige foco e execução. “Criamos uma estrutura de governança que permitirá tirar do papel tudo o que foi planejado. Agora é executar o monitoramento, a avaliação e trabalhar para colocar as políticas públicas em prática.”

O documento apresentado reúne missão, visão, valores e objetivos estratégicos, além da nova estrutura de governança que orientará a execução do Plano Estadual de Segurança Pública.

O evento contou ainda com a participação dos coronéis Saulo Ramos de Carvalho e Reinaldo Costa de Almeida Rego, integrantes da equipe de mentoria; o comandante da PMMS, Renato dos Anjos Garnes; o comandante do CBMMS, Frederico Reis Pouso Salas; o delegado-geral da PCMS, Lupérsio Degerone Lucio; o coordenador-geral de Perícias, José de Anchiêta Souza Silva; o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini; e o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Júnior.

FOTO DESTAQUEMapa Estratégico 2025–2030 / Foto: Tenente Isabela Leal Pereira

