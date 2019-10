Sem André, MDB deve minguar em 2020

O ex governador André Puccinelli, principal nome do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e apontado em pesquisas, como o principal quadro, para se opor a Marquinhos Trad em 2020, pode não ser candidato. Ele tem dito a todos que o procuram, que abre mão da disputa agora, para ser candidato em 2022 na sucessão de Reinaldo.

Uma questão porém, maior que a vontade pessoal de Puccinelli, pode afundar não somente o ex governador como a própria legenda: como o partido sairia de uma disputa em Campo Grande, sem um nome competitivo?

Membros do MDB, afirmaram ao JD1, que a não participação de André como candidato a prefeito, pode matar o partido, e até mesmo provocar uma debandada. Sem nada ter para oferecer, nas esferas, municipal, regional e nacional, sobraria ao partido, ter um projeto com perspectiva de poder, e André tem essa envergadura. Sem ele porém, a perspectiva é apenas de deserto.

Dois nomes de ponta da legenda, o ex ministro Carlos Marun, e o ex deputado Junior Mochi, tem dito a amigos, que sera um desastre, se Puccinelli não sair candidato. Ambos tem sido bastante pessimistas sobre o que viria após esse cenário, e ainda sonham com a candidatura do ex governador. Marun em conversas reservadas, afirma que mesmo que venham a perder a eleição, o partido iria para o segundo turno com chances reais, manteria seu legado, além de eleger uma boa bancada de vereadores na capital, com reflexos inclusive no interior.



Falta porém o mais difícil: colocar André na vitrine, isso em uma semana que o ex governador teve novos reveses jurídicos, em seus problemas judiciais.



