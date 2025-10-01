Menu
Sem novos concursos, Alems aprova projeto para suprir falta de delegados no interior

Proposta foi aprovada nesta quarta-feira em primeira votação

01 outubro 2025 - 15h52Taynara Menezes
Projeto foi aprovado na sessão de hojeProjeto foi aprovado na sessão de hoje   (Foto: Wagner Guimarães)
Em resposta à crescente escassez de delegados em várias regiões do interior de Mato Grosso do Sul, a Assembleia Legislativa (ALEMS) aprovou nesta quarta-feira (1º), em primeira votação, a legalidade de um projeto do Poder Executivo que pode reforçar o atendimento policial sem a necessidade de novas contratações.

A proposta altera a Lei Orgânica da Polícia Civil e permite que delegados de classe especial, hoje restritos a funções específicas, atuem também em delegacias regionais, distritais e especializadas. A medida ainda prevê, em caráter excepcional, que esses profissionais assumam plantões em locais onde não houver delegados de classes inferiores disponíveis.

Segundo o governo estadual, a mudança busca “suprir lacunas” no atendimento policial, especialmente em áreas mais afastadas, onde a falta de efetivo compromete o funcionamento das unidades e a segurança da população.

Com a aprovação da constitucionalidade da proposta, o texto segue agora para análise nas comissões temáticas da ALEMS, antes de retornar ao plenário para votação final.

A sessão também abordou temas como políticas públicas para o envelhecimento, expansão de wi-fi em rodovias, falhas nos telefones de emergência 190 e 193, e ações de prevenção do câncer de mama dentro da campanha Outubro Rosa.

