Sem previsão de alta, Bolsonaro segue internado em observação

Jair Bolsonaro (PL) segue internado e sem previsão de alta. A informação foi confirmada pela equipe médica do ex-presidente na noite desta sexta-feira (11).

Internado no Hospital Rio Grande, em Natal, Rio Grande do Norte, Bolsonaro está com obstrução intestinal e se alimenta por sonda. Ele só poderá ter alta quando voltar a comer normalmente.

“Não há previsão, porque a alimentação dele ele está recebendo por via parenteral. Não está se alimentando por via oral. E precisamos que haja uma melhora do quadro obstrutivo para que ele possa voltar a se alimentar e daí obter alta hospitalar”, afirmou Élio Barreto, cirurgião geral do Hospital Rio Grande, onde o ex-presidente está internado.

Em entrevista à CNN, Fernando Carriço, que é gerente médico do Hospital Rio Grande, afirmou que o quadro do ex-presidente de manteve estável durante todo o dia e que uma cirurgia de urgência foi descartada.

Segundo ele, Bolsonaro é avaliado a cada 6 horas para que a equipe médica possa “definir a melhor estratégia” para a recuperação.

O ex-presidente passou mal enquanto cumpria agenda da cidade de Santa Cruz (RN), no interior do estado e precisou ser transferido às pressas para um hospital na capital, Natal. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), disponibilizou um helicóptero para a transferência.

