Seminário Internacional da Rota Bioceânica é concluído na Capital

Se encerrou nesta quinta-feira (20), após dias marcados por negociações, conversas e planejamento multinacional, o Seminário Internacional da Rota Bioceânica e do 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico, realizado em Campo Grande.

Discussões sobre integração nas áreas de segurança, logística e infraestrutura foram alguns dos principais pontos discutidos pelos países que fazem parte da Rota Bioceânica, o que foi destacado pelo governador Eduardo Riedel.

“Foram quase R$ 30 milhões em negócios prospectados, que é promoção, não tem Rota pronta, não tem definição, mas uma expectativa concreta acontecendo entre os países e isso é importante. A gente termina esse sexto fórum com sentimento de extremo êxito, do ponto de vista do avanço dos trabalhos, foi muito dito e construído no dia a dia, que não tem um passe de mágica que de repente a rota vai estar funcionando. Vai um longo tempo de consolidação até a gente enxergar todo o potencial existente entre os países, mas a gente está avançando em uma estrutura que vai fazer toda a diferença para esses quatro países, em especial para esses oito estados que estão aqui, e todos que conectam de alguma forma na rota”, disse o governador.

Alejandro Eduardo Marenco, secretário de segurança da província e Jujuy, da Argentina, apontou para a importância da discussão sobre a unificação dos processos aduaneiros para diminuir o tempo de espera e melhorar o fluxo para entrada e saída de pessoas e mercadorias pelo corredor.

“É necessário unificar processos migratórios, processos aduaneiros. Temos que pensar nisso e em todo o corredor, o transporte terrestre e de cargas. Além da legislação que permita o melhor trânsito entre os países envolvidos”, comentou.

Setor privado

O Diretor Superintendente do Sebrae de Mato Grosso do Sul, Claudio Mendonça, comentou sobre os trabalhos realizados pela entidade durante o fórum, e apontou para a importância do desenvolvimento do turismo com a Rota.

“O Sebrae trabalhou na linha de dois pontos aqui dentro, um no turismo, uma das redes do turismo, que acreditamos que é o primeiro ponto que vai realmente ter a maior integração, a mais rapidez”, comentou.

Mendonça também apontou para uma rodada de negócios com 130 empresas, dos quatro países, ainda durante o evento.

“Nós fizemos uma rodada de negócios com 130 empresas, dos quatro países, tanto aqui do Brasil, como Paraguai, Chile e Argentina, e nós tivemos uma expectativa já de novas parcerias, de oportunidades que eles colocavam de negócios de quase R$ 29 milhões, então, assim, é ação concreta acontecendo já dentro do Fórum, para que essas empresas possam fazer uma integração econômica também”, destacou.

