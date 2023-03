"Sempre estarÃ¡ conosco", Riedel homenageia engenheira que faleceu em acidente

Uma das idealizadoras do projeto de concessão da rodovia estadual MS-112 e trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436 era a engenheira civil e servidora pública lotada na Secretaria de Estado de Governo (Segov), Carolina Peixoto dos Santos, de 28 anos, uma das jovens mortas na tragédia que paralisou Campo Grande no último dia 10 de março.

Durante a assinatura da concessão, o governador Eduardo Riedel tirou um momento da solenidade para homenagear Carol. “Um projeto como esse é feito êxito, dedicação, suor e sangue. Ela sempre estará conosco. Que a gente possa ao longo dessa estrada se lembrar da Carol e de tudo que ela fez por Mato Grosso do Sul”.

Riedel entregou ainda uma lembrança a colegas de serviço da jovem para que fosse “guardado em memória a nossa Carol”.

Assista:

Acidente – Carolina Peixoto estava viajando com mais quatro amigas para Rio Verde (MS), onde iriam comemorar um aniversário. Na noite de sexta-feira (10), enquanto faziam uma ultrapassagem em faixa contínua, o carro em que elas estavam colidiu frontalmente contra uma caminhonete na BR-163, saída para Cuiabá, a cerca de 10 km de Campo Grande.

Na colisão, além de Carolina, as jovens Lais Moriningo, Kaena Guilhen e Letícia de Mello também faleceram. A única sobrevivente, identificada como Analu Mendes Mali, de 29 anos, ficou internada por oito dias até receber alta e poder retornar para casa.

O motorista da caminhonete, que era conduzida por Wagner Divino, teve ferimentos leves e foi socorrido.

