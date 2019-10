Senado aprova indicação de Carlos Ceglia para embaixada na Turquia

O diplomata Carlos Ricardo Martins Ceglia teve sua indicação para o cargo de embaixador do Brasil na Turquia aprovado nesta quarta-feira (16), pelo Senado Federal, com 45 votos favoráveis, um contrário e duas abstenções.

O diplomata foi sabatinado na Comissão de Relações Exteriores (CRE) no último dia 10 de outubro. Aos senadores, ele explicou que o mercado turco tem presença marcante de empresas brasileiras, e essa atuação pode ser incrementada nos próximos anos.

Segundo Carlos há uma capilaridade muito boa de empresas brasileiras no país do Oriente Médio. “Metalfrio, Votorantim, Cutrale, BRF, Ambev, Antarctica, Nitro Química e Elekeiroz, entre outras, já são responsáveis por um estoque de investimentos que passou de U$ 1,2 bilhão [quase R$ 5 bilhões”, revelou durante a sabatina.

Outra vantagem para o Brasil nas relações com a Turquia, segundo o diplomata, são os superávits comerciais estruturais. Entre 2016 e 2018, as trocas bilaterais saltaram de U$ 2,2 bilhões para U$ 3 bilhões, e o superávit brasileiro chegou a U$ 2,3 bilhões no ano passado.

Turquia

Brasil e Turquia têm relações desde a época imperial no Brasil e o Império Otomano. Em 2017, as exportações brasileiras alcançaram US$ 1,82 bilhões e as importações brasileiras US$ 468 milhões. Entre 2017 e 2018 houve aumento do fluxo de comércio entre os dois países que passou de US$ 1,3 bilhões para US$ 1,8 bilhões, principalmente devido ao aumento das exportações brasileiras. Foi o maior fluxo bilateral histórico entre os países.

Carlos

Carlos Ceglia graduou-se em Ciências Políticas pelo Institut d’Etudes Politiques, em Toulouse, França, em 1980. Ingressou na carreira diplomática em 1984. Entre os cargos que exerceu na carreira, destacam-se o de conselheiro nas embaixadas de Bogotá (2000 a 2003) e Túnis (2003 a 2005) e o de diretor do Departamento do Oriente Médio (2011 a 2015). Atualmente é embaixador do Brasil na Malásia e em Brunei Darussalam.

