Menu
Menu Busca quarta, 17 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Política

Senado aprova redução de penas para envolvidos no 8 de Janeiro

Aprovado por 48 votos a 25, o PL da Dosimetria altera regras de punição para crimes contra a democracia

17 dezembro 2025 - 20h08Sarah Chaves, com Agência Senado     atualizado em 17/12/2025 às 20h16
CCJ durante análise do projeto CCJ durante análise do projeto   (Saulo Cruz/Agência Senado)
Dr Canela

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (17), por 48 votos favoráveis e 25 contrários, o chamado PL da Dosimetria (PL 2.162/2023), projeto que tem como principal objetivo reduzir as penas de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A proposta foi votada após horas de debate e segue agora para sanção do presidente Lula (PT).

O texto altera regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal para tornar mais brandas as punições aplicadas a crimes contra o Estado democrático de direito. O foco central é diminuir o tempo de prisão e facilitar a progressão de regime para réus envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, desde que não tenham financiado os atos nem exercido papel de liderança.

Pela proposta, quando os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático forem praticados em contexto de multidão, as penas poderão ser reduzidas de um terço a dois terços. O projeto também estabelece critérios mais favoráveis para a progressão de regime, permitindo que condenados avancem para regimes mais brandos após o cumprimento de 16,6% da pena, desde que apresentem bom comportamento.

Relator da matéria, o senador Esperidião Amin (PP-SC) afirmou que o projeto busca corrigir distorções nas condenações relacionadas ao 8 de janeiro e classificou a proposta como um passo inicial para uma futura anistia. Segundo ele, “há um consenso de que a mão foi muito pesada” nos julgamentos.

Parlamentares favoráveis defenderam que a mudança permitirá que parte dos mais de mil condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) tenha acesso mais rápido à liberdade ou a regimes menos severos. Já senadores contrários alertaram para o risco de enfraquecimento das punições a crimes contra a democracia.

Como se trata de norma penal mais benéfica, as novas regras poderão ser aplicadas inclusive a condenações já impostas.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

As atividades legislativas entram em recesso, e as sessões plenárias retornam em 3 de fevereiro de 2026
Política
ALEMS apresenta balanço das atividades legislativas de 2025
Augusto Heleno
Política
PF pede mais tempo para concluir perícia de Augusto Heleno
Senador Esperidião Amin (PP-SC)
Política
Relator muda texto do PL da Dosimetria para limitar alcance
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Tribunal de Contas aponta que prefeita tem poder excessivo para definir gratificações salariais
Dinheiro /
Política
Após identificar falhas, TCE cobra transparência total da "folha secreta" em Campo Grande
Neno Razuk (PL) -
Justiça
Deputado estadual Neno Razuk é condenado por crimes ligados ao jogo do bicho em MS
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Política
AO VIVO - PL que reduz penas de condenados no 8 de janeiro é analisado no Senado
Foto: Saul Schramm
Política
Deputados votam criação da microrregião de Saneamento em MS
O levantamento indica ainda que Lula venceria outros pré-candidatos em segundo turno
Política
Em disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, presidente lidera segundo turno, aponta pesquisa
Greve inicou nesta segunda-feira
Política
Greve dos motoristas 'ameaça' até R$ 58 milhões por dia na indústria, aponta FIEMS

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul
Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital