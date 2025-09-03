Menu
Menu Busca quarta, 03 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Senado cria frente parlamentar para defender uso estratégico das terras raras no Brasil

A iniciativa busca garantir a utilização sustentável do setor no desenvolvimento tecnológico do país

03 setembro 2025 - 09h52Sarah Chaves
Foto: InvestNewsFoto: InvestNews  

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre promulgou nesta quarta-feira (3), a Resolução nº 20, que cria a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras que irá propor melhorias na legislação para exploração sustentável, criando um ambiente mais seguro e atrativo para investimentos no setor. 

A proposta de criação da frente, com relatoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), foi aprovada em 20 de agosto.

As terras raras são um grupo de elementos químicos essenciais para a produção de tecnologias avançadas, como baterias, turbinas eólicas, semicondutores, ímãs, e painéis solares. Elas têm alto valor econômico e importância geopolítica.

A nova frente terá como principais finalidades: Debater estratégias para a exploração sustentável das terras raras no Brasil, envolvendo o governo, universidades, empresas e a sociedade; Proteger a soberania nacional sobre esses recursos, garantindo que a exploração atenda ao interesse público; Incentivar a industrialização no Brasil, promovendo não apenas a extração, mas também o beneficiamento e a fabricação de produtos de alto valor agregado; Fomentar investimentos em pesquisa, inovação e tecnologia, especialmente nas áreas onde as terras raras são aplicadas.

O grupo será responsável por acompanhar e fiscalizar o setor junto a órgãos como a ANM, Ibama, Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU).

Sugerir a criação de um Plano Nacional de Terras Raras, com metas e diretrizes para o desenvolvimento sustentável do setor a curto, médio e longo prazo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Não há uma única prova que ligue Bolsonaro a golpe de 8/01, diz defesa
Jaime Elias Verruck -
Política
Verruck indica possibilidade de disputar cargo federal em 2026
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe
Foto: Agência Brasil
Política
PL que estimula o empreendedorismo de mães atípicas será votado na Assembleia
1&ordm; dia de julgamento de Bolsonaro: veja o que aconteceu
Política
1º dia de julgamento de Bolsonaro: veja o que aconteceu
Ex-governador Reinaldo Azambuja
Política
PL adia evento de filiação do Reinaldo Azambuja
PSDB inicia articulação para definir nova executiva em Campo Grande
Política
PSDB inicia articulação para definir nova executiva em Campo Grande
Nelsinho Trad
Política
PSD fará reunião para discutir cenário político para 2026 em MS, afirma Nelsinho
Procurador-geral da República, Paulo Gonet e ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) -
Política
Gonet solicita procedência da acusação do núcleo 1 e reafirma validade da delação de Cid
Luso Queiroz e o deputado Pedro Kemp
Política
Novo filiado do PT, Luso Queiroz anuncia planos para disputa legislativa em 2026

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital