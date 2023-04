Senado cria Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia

Sarah Chaves, com informações do Senado Federal

O Diário Oficial da União desta sexta-feira (27), divulgou a resolução, aprovada no Senado federal, com a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia, um projeto apresentado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR).

O grupo parlamentar tem o objetivo de incentivar e desenvolver relações entre os Poderes Legislativos dos dois países. Ele será composto por senadores que desejarem fazer parte da equipe, sendo o presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), Renan Calheiros, o único a ter assento garantido no grupo.

Entre as atividades a serem desenvolvidas, estão visitas parlamentares e troca de materiais sobre assuntos legislativos. Os integrantes da equipe também devem promover eventos, debates e estudos a fim de aprimorar as relações bilaterais entre o Brasil e a Ucrânia.

Para Arns, as consequências da diplomacia parlamentar “vão além das boas relações entre os Parlamentos, contribuindo para as boas relações entre nações”. No caso da Ucrânia, o senador ressalta, na justificativa da proposta, que a cultura e as tradições da nação eslava “mostram-se presentes nos lares de nossa gente, sobretudo do Sul do país”.

Arns chamou a atenção para as dificuldades que a Ucrânia atravessa em consequência da invasão pela Rússia. Ele manifestou esperança de que a observação parlamentar lance luz sobre como a Ucrânia tem lidado com questões como educação, economia e atendimento a pessoas com deficiência.

