Menu
Menu Busca quarta, 03 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Senado discute Auxílio Gás do Povo em audiência pública; proposta é do governo federal

A estimativa é que o programa beneficie 50 milhões de pessoas

03 dezembro 2025 - 11h54Vinícius Santos
Foto - Foto -   (Ricardo Botelho/MME)

Acontece nesta quarta-feira (3) uma audiência pública para analisar o programa do Governo Federal que institui o "Auxílio Gás do Povo", criado pela Medida Provisória nº 1313, de 2025. O evento será realizado às 14 horas, no Plenário 6 da Ala Nilo Coelho, no Senado.

A medida altera o nome do antigo programa Auxílio Gás e traz uma nova forma de operação. Agora, além do pagamento em dinheiro, famílias de baixa renda poderão receber botijões de gás gratuitamente, em revendas autorizadas, limitados a um botijão por família.

O governo federal estima que o programa beneficie 50 milhões de pessoas, aproximadamente 15,5 milhões de residências, triplicando o alcance do benefício anterior. 

Poderão participar famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759), dando prioridade a quem recebe o Bolsa Família (renda per capita de até R$ 218).

Os beneficiários atuais do Auxílio Gás continuarão recebendo o valor do benefício enquanto houver a migração de um programa para o outro. Uma das novidades do Auxílio Gás do Povo é a retirada gratuita do botijão de GLP (gás liquefeito de petróleo) nos revendedores credenciados.

O programa também mantém a possibilidade de repasse em dinheiro, mas os beneficiados poderão escolher apenas uma das modalidades. A comissão mista que analisa a MP 1313/25 é presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), tem como vice-presidente o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), o relator é o deputado Hugo Leal (PSD-RJ) e o relator-revisor é o senador Ângelo Coronel (PSD-BA).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Gilmar Mendes -
Política
Gilmar Mendes estabelece que só a PGR pode iniciar impeachment de ministros do STF
Reprodução / Vídeo
Política
Líder dos caminhoneiros e desembargador aliado de Bolsonaro anunciam greve geral
Senador Davil Alcolumbre
Política
Alcolumbre cancela cronograma da sabatina de Jorge Messias
Deputada Carla Zambelli em depoimento na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania
Política
Pedido de vista trava processo de cassação de Carla Zambelli na CCJ
Sessão Plenária
Política
Assembleia vota a LOA 2026 em segunda discussão nesta quarta-feira
Filiação do Capitão Contar com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto e o senador Flávio Bolsonaro
Política
Capitão Contar oficializa filiação ao PL
Beto Pereira e Tereza Cristina estão entre os parlamentares mais influentes de 2025
Política
Beto Pereira e Tereza Cristina estão entre os parlamentares mais influentes de 2025
Governo Federal quer o fim da escala 6x1
Política
Governo Federal mantém posição de ser contrário a manutenção da escala 6x1
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Justiça atesta que Bolsonaro vai terminar de cumprir pena em 2052
Lula e Trump já se reuniram em outra oportunidade
Política
Lula conversa com Trump sobre retirada de sobretaxa

Mais Lidas

Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande