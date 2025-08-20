Menu
Política

Senado Federal aprova procurador do MPMS para integrar o CNMP

Após aprovação pelo Senado, a nomeação de Alexandre Magno Benites de Lacerda será concluída com sanção presidencial

20 agosto 2025 - 10h37Vinícius Santos
Foto: Foto:   (Decom/MPMS)

O Senado Federal aprovou, na última terça-feira (19), os nomes de cinco indicados para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no próximo biênio [2026/2028]. Entre eles está o procurador-geral adjunto de Justiça Jurídico do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Alexandre Magno Benites de Lacerda, aprovado com 53 votos favoráveis.

A decisão será enviada ao presidente da República, que deverá assinar os decretos de nomeação. Em seguida, os conselheiros tomarão posse perante o presidente do CNMP, Paulo Gonet, que também chefia a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Alexandre Magno é o segundo representante do MPMS a ocupar o cargo de conselheiro do CNMP, ao lado do procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos. Sua indicação já havia sido aprovada anteriormente pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), após sabatina com os integrantes da lista tríplice encaminhada pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG).

Biografia

Natural de Mato Grosso do Sul, onde se formou em Direito, Alexandre Magno Benites de Lacerda ingressou no Ministério Público do Estado em 2003. Com mais de duas décadas de atuação, destacou-se em diversas funções de liderança institucional. Foi chefe de gabinete por cinco anos e exerceu dois mandatos como Procurador-Geral de Justiça, sendo o primeiro Promotor de Justiça eleito para o cargo no Estado.

No CNMP, Alexandre Magno Benites de Lacerda atuará no acompanhamento e aprimoramento das atividades do Ministério Público, com foco na supervisão institucional e na promoção do cumprimento das funções constitucionais do órgão.

