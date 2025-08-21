Senado irá investigar crimes contra menores pela nova CPI da Adultização

O Senado instalou nesta quarta-feira (20) a CPI da Adultização, que vai apurar crimes contra crianças e adolescentes, incluindo pedofilia e abuso on-line. A comissão terá 11 titulares, 7 suplentes, duração de 180 dias e orçamento de R$ 400 mil. O anúncio foi feito em Plenário pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

O pedido foi feito pelos senadores Damares Alves (Republicanos-DF), Jaime Bagattoli (PL-RO) e Magno Malta (PL-ES). A iniciativa ganhou força após denúncias do influenciador Felca, que expôs casos de exploração de menores nas redes sociais.

As lideranças partidárias deverão indicar os integrantes do colegiado (de acordo com o critério da proporcionalidade, que considera o tamanho de cada legenda na Casa).



Paralelamente, a CCJ deve realizar audiência pública com representantes de big techs, MPF, PF, DPU e o próprio influenciador para detalhar as acusações.

