Menu
Menu Busca quinta, 21 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Senado irá investigar crimes contra menores pela nova CPI da Adultização

As lideranças partidárias deverão indicar os integrantes do colegiado

21 agosto 2025 - 09h36Sarah Chaves
Mesa da Presidência do Senado FederalMesa da Presidência do Senado Federal   (Jonas Pereira/Agência Senado)

O Senado instalou nesta quarta-feira (20) a CPI da Adultização, que vai apurar crimes contra crianças e adolescentes, incluindo pedofilia e abuso on-line. A comissão terá 11 titulares, 7 suplentes, duração de 180 dias e orçamento de R$ 400 mil. O anúncio foi feito em Plenário pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

O pedido foi feito pelos senadores Damares Alves (Republicanos-DF), Jaime Bagattoli (PL-RO) e Magno Malta (PL-ES). A iniciativa ganhou força após denúncias do influenciador Felca, que expôs casos de exploração de menores nas redes sociais.

As lideranças partidárias deverão indicar os integrantes do colegiado (de acordo com o critério da proporcionalidade, que considera o tamanho de cada legenda na Casa).

Paralelamente, a CCJ deve realizar audiência pública com representantes de big techs, MPF, PF, DPU e o próprio influenciador para detalhar as acusações.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pastor Silas Malafaia -
Política
Alvo da PF, pastor Silas chama Alexandre de Moraes de "criminoso"
MP exige plano de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em Água Clara
Interior
MP exige plano de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em Água Clara
Deputados votam projeto que amplia gratuidade de certidões emitidas pela Junta Comercial
Política
Deputados votam projeto que amplia gratuidade de certidões emitidas pela Junta Comercial
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
Política
Lei Magnitsky: 'Bancos podem ser punidos por se aplicarem sanções dos EUA no Brasil', diz Moraes
EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço
Política
EUA aceitam pedido do Brasil de consultas na OMC sobre tarifaço
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral -
Política
TRE/MS é eleito o tribunal mais transparente do Brasil pela 4° vez seguida
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Política
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande
Brasil sinaliza possível cancelamento de exercício militar conjunto com os EUA
Política
Brasil sinaliza possível cancelamento de exercício militar conjunto com os EUA
Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156
Política
Governo de MS lança licitação de R$ 88 milhões para restauração da MS-156

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul