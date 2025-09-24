Menu
Menu Busca quarta, 24 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade

Relator Alessandro Vieira (MDB-SE) considerou que a proposta é "inconstitucional"

24 setembro 2025 - 13h39Carla Andréa    atualizado em 24/09/2025 às 14h21
Plenário do Senado Federal - Plenário do Senado Federal -   (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou, por unanimidade, nesta quarta-feira (24), a chamada PEC da Blindagem, que ampliava a proteção de parlamentares na Justiça.

Para que seja oficialmente arquivada, as regras do Senado determinam que o presidente da Casa anuncie o arquivamento em plenário.

O relator da matéria, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), votou pela inconstitucionalidade e rejeição da proposta. Em seu parecer, classificou o texto como um “golpe fatal na legitimidade” do Congresso, ao abrir espaço para a transformação do Legislativo em “abrigo seguro para criminosos de todos os tipos”.

Durante a reunião, Vieira reforçou que a PEC “abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado” e que a Constituição já oferece garantias suficientes ao exercício parlamentar.

O texto aprovado anteriormente na Câmara previa restrições à prisão de parlamentares, exigia aval do Legislativo para a abertura de processos contra congressistas — por votação secreta — e ampliava o foro privilegiado para presidentes de partidos.

A proposta recebeu amplo apoio da oposição, de partidos do centro e do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), mas enfrentou forte reação popular, com manifestações realizadas no último domingo (21) em todas as capitais do país.

Na CCJ, Vieira também rejeitou todas as emendas apresentadas. Entre elas, uma alternativa defendida pela oposição previa limitar a avaliação do Legislativo apenas a denúncias por crimes contra a honra e extinguir a previsão de votação secreta.

O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), assegurou que a análise foi conduzida dentro do rito regimental, ainda que em ritmo mais acelerado que o de outras matérias. O senador destacou que não haveria “atropelamento” na tramitação.

Com a decisão da CCJ, a PEC será considerada arquivada assim que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), fizer o anúncio formal em plenário.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Do PT ao PL: veja lista de senadores que rejeitaram a PEC da Blindagem
Política
Do PT ao PL: veja lista de senadores que rejeitaram a PEC da Blindagem
Na Conferencia estadual mais de 300 mulheres se reuniram para debater o assunto que,a gora, segue para o debate nacional
Política
MS levará propostas inovadoras para 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres
Senadora Tereza Cristina presidirá a comissão
Política
Comissão mista da MP sobre licença ambiental terá presidência de Tereza Cristina
Ministro Edson Fachin -
Política
Edson Fachin rejeita habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro
Operação foi deflagrada pelo Gaeco em Campo Grande
Polícia
TJMS manda prender investigados na Operação Successione contra jogo do bicho
Senador Alessandro Vieira (MDB-SE)
Política
Relator da PEC da Blindagem na CCJ vota pela rejeição do texto
Plenário do Senado Federal -
Política
AO VIVO: CCJ do Senado analisa PEC da Blindagem nesta quarta-feira
Fachada da Assembleia Legislativa de MS
Política
Assembleia vota projeto que atualiza regras sobre transações de dívida ativa
Governador assinando convênio
Política
Investimento de R$ 51,6 milhões impulsiona integração na fronteira Brasil/Paraguai
Lula
Política
Lula anuncia US$ 1 bilhão para fundo global de preservação de florestas tropicais

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca