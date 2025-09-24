Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou, por unanimidade, nesta quarta-feira (24), a chamada PEC da Blindagem, que ampliava a proteção de parlamentares na Justiça.

Para que seja oficialmente arquivada, as regras do Senado determinam que o presidente da Casa anuncie o arquivamento em plenário.

O relator da matéria, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), votou pela inconstitucionalidade e rejeição da proposta. Em seu parecer, classificou o texto como um “golpe fatal na legitimidade” do Congresso, ao abrir espaço para a transformação do Legislativo em “abrigo seguro para criminosos de todos os tipos”.

Durante a reunião, Vieira reforçou que a PEC “abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado” e que a Constituição já oferece garantias suficientes ao exercício parlamentar.

O texto aprovado anteriormente na Câmara previa restrições à prisão de parlamentares, exigia aval do Legislativo para a abertura de processos contra congressistas — por votação secreta — e ampliava o foro privilegiado para presidentes de partidos.

A proposta recebeu amplo apoio da oposição, de partidos do centro e do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), mas enfrentou forte reação popular, com manifestações realizadas no último domingo (21) em todas as capitais do país.

Na CCJ, Vieira também rejeitou todas as emendas apresentadas. Entre elas, uma alternativa defendida pela oposição previa limitar a avaliação do Legislativo apenas a denúncias por crimes contra a honra e extinguir a previsão de votação secreta.

O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), assegurou que a análise foi conduzida dentro do rito regimental, ainda que em ritmo mais acelerado que o de outras matérias. O senador destacou que não haveria “atropelamento” na tramitação.

Com a decisão da CCJ, a PEC será considerada arquivada assim que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), fizer o anúncio formal em plenário.

