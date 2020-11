Senador Nelsinho Trad é convidado por Mourão para missão de três dias na Amazônia

O senador Nelsinho Trad embarca nesta quarta-feira (4), a convite do Conselho da Amazônia, liderado pelo vice-presidente general Hamilton Mourão, para uma missão de três dias na Amazônia com um grupo de 12 embaixadores com a intenção de melhorar a comunicação sobre as ações desenvolvidas pelo Brasil na Amazônia.

Nas reuniões com os embaixadores da União Europeia, da Alemanha, da Suécia, do Canadá, Colômbia, do Peru, da Espanha e da África do Sul que participam dessa viagem, o senador Nelsinho Trad pretende assegurar a reativação do Parlamento Amazônico, que vai contribuir para melhor divulgação do que acontece de fato na região. “Temos que liderar a narrativa sobre o que acontece na Amazônia, é a oportunidade para nós, representantes do Congresso, mostrar a realidade. Quando retornar, eu farei um relatório e irei disponibilizá-lo a todos”, destacou o senador Nelsinho em sessão remota do Senado aos colegas parlamentares.

A Amazônia Legal encontra-se 61% no Brasil, sendo 5,2 milhões de km2 e tem três biomas. É a maior floresta do planeta, equivale a 15 países. Para entender a formação e as ações desenvolvidas nessa localidade, o Conselho da Amazônia organizou uma reunião pela manhã dessa terça-feira com todos os detalhes da missão diplomática para otimizar o trabalho e o tempo de permanência na floresta.

Também integram a comitiva brasileira: os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles; das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; da Agricultura, Tereza Cristina; e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e representantes da Polícia Federal, do Ministério da Defesa, da Saúde e do Incra. Todos passaram pelo exame Covid-19, para participarem dessa missão diplomática.

Deixe seu Comentário

Leia Também