Senadores terão semana "extra" de folga no carnaval

O carnaval chegou, e junto da folia vem a folga, que para maioria das pessoas durará somente quatro dias. No entanto, os senadores terão uma folga um pouco maior, que terão ao menos duas semanas de descanso.

A folga dos parlamentares já teve início nesta semana, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não marcou nenhuma sessão deliberativa. Também não estão previstas votações na Casa na próxima semana.

Apesar de não ter marcado sessões deliberativas, Pacheco permanecerá em Brasília até o final desta semana para articulações políticas.

A folga, no entanto, não será dividida pela Câmara, que tem votações previstas nesta semana, mas apenas de matérias sem grandes divergências

