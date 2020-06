“Seremos obrigados a cassar o alvará dos comércios desobedientes”, diz Marquinhos

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) comentou nesta segunda-feira (8) aproximadamente 800 pessoas e 71 estabelecimentos foram flagrados desobedecendo o Toque Recolher nesse final de semana, em Campo Grande. Caso essa desobediência persista - por parte dos comércios - o prefeito afirmou que a única alternativa será multar, fechar e cassar os alvarás de funcionamento.

Ainda conforme Marquinhos, as denúncias foram inúmeras, pois existem estabelecimentos que fecham a entrada às 00h, como está previsto no decreto, mas no interior as atividades permanecem. “Recebemos denúncia dessas práticas, até o uso de narguilé por parte dos consumidores, com a anuência dos proprietários. Todo o setor nos pediu o afrouxamento de horário para não falirem ou os trabalhadores perderem seus empregos. Porém, eles estão nos enganando e enganando a si próprios, pois sentirão o peso da doença, apenas quando alguém próximo for contaminado, infelizmente”, reclamou.

Em relação as medidas mais duras contra os infratores, o prefeito foi enfático. “Não teremos outra alternativa a não ser multar, fechar ou cassar os alvarás. Vocês (setor) nos pediram a flexibilização, porém não estão cumprindo o combinado. Portanto teremos que ser ainda mais duros com aqueles contrários a medida”, projetou.

Em outro ponto Marquinhos afirmou que existem denúncias de festas. “Tivemos a notícia que nesse final de semana teve até uma rave (festa de música eletrônica). Pessoal o fantasma da doença não foi afastado, vamos nos cuidar e evitar aglomerações, mesmo em casa, promovendo festas, churrascos, o que seja. Vamos respeitar o distanciamento social”, finalizou.

