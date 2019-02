Sérgio Harfouche mira cadeira do Executivo

Mauro Silva com CBN

O promotor de Justiça, Sérgio Harfouche, revelou a intenção em disputar a vaga de prefeito nas eleições de 2020. O membro do Ministério Público de Mato Grosso do Sul confirmou a possibilidade na manhã desta terça-feira (5) durante entrevista à Rádio CBN. De acordo com Harfouche, Campo Grande precisa de mais valorização humana.

Nas eleições do ano passado, Harfouche foi candidato ao Senado pelo PSC conseguindo, em sua primeira disputa, um número expressivo de 163 mil votos, faltando apenas 75 mil para ser eleito. Agora o promotor de Justiça mostra a intenção em ser candidato a prefeito de Campo Grande. “Precisamos valorizar mais a pessoa humana, creio que isso já está próximo de acontecer”, afirmou.

Um dos pontos mais criticados pelo promotor durante a entrevista na CBN foi a falta de parques em Campo Grande. Para ele, a capital precisa aumentar as áreas de lazer, além de investir nos locais já existentes, pois alguns estão depredados.

Sérgio também levantou a questão da acessibilidade em toda a cidade. “O deficiente, o que usa a cadeira de rodas, por exemplo, não consegue andar pela cidade, pois a acessibilidade é precária", comentou.

Aliança com juiz Odilon

Indagado sobre uma possível aliança com juiz Odilon de Oliveira para o próximo pleito, Harfouche alega que não pode se antecipar devido a posição que ocupa, mas se diz aberto ao diálogo. “Odilon é uma pessoa que respeito muito, temos até uma convergência nessa área de exercício de direito e com responsabilidade”, disse.

“Não descarto o que tem pela frente, embora já haja uma efervescência para as próximas eleições não posso me antecipar devido a minha condição de promotor. Mas estou aberto ao diálogo”, finalizou.

