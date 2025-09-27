Menu
Política

Sérgio Longen é nomeado cônsul honorário do Japão em MS

Designação reconhece a trajetória do presidente da Fiems como liderança empresarial

27 setembro 2025 - 08h33Luiz Vinicius
Longen recebeu a nomeação das mãos do Embaixador do Japão no Brasil, Teiji HayashiLongen recebeu a nomeação das mãos do Embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi   (Divulgação/Fiems)

Sérgio Longen, presidente da Fiems, foi nomeado na noite desta sexta-feira (26), como Cônsul Honorário do Japão em Mato Grosso do Sul. A cerimônia aconteceu em Campo Grande e a designação foi feita pelo embaixador do país asiático Teiji Hayashi.

A nomeação reconhece a trajetória de Longen como liderança empresarial e seu papel no fortalecimento das relações entre Mato Grosso do Sul e o Japão.

"Estou muito feliz. Ter um trabalho como esse é desafiador. Já temos importantes relações empresariais com o Japão, no meu caso, há mais de 20 anos, mas entendo que nós precisamos fomentar novas oportunidades para colocar Mato Grosso do Sul no caminho de parcerias sólidas e mostrar que é possível ampliarmos ainda mais as relações comerciais Brasil-Japão e Mato Grosso do Sul-Japão", disse Longen em seu discurso.

O título representa o primeiro para um sul-mato-grossense e o coloca como terceiro na história vigente no Brasil.

Para o embaixador Teiji Hayashi, a nomeação leva em consideração o potencial e importância do Estado, sendo necessária a busca por um parceiro confiável para estabelecer pontes econômicas e culturais.

Presente na cerimônia, o governador Eduardo Riedel elogiou o papel de Sérgio Longen e reforçou a relação entre Mato Grosso do Sul e o Japão.

"Já temos laços culturais muito fortes, uma colônia extremamente presente e atuante, que preserva suas tradições no esporte, culinária e cultura e trouxe essa influência da qual que temos muito orgulho. Mas ainda precisamos avançar nas relações comerciais e nisso não temos como não destacar o papel da Federação das Indústrias".

