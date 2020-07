Sergio Moro é convidado a se filiar ao PSL

Priscilla Porangaba, com informações da Época

O ex-ministro da Justiça, e ex-magistrado, Sergio Moro foi convidado a se filiar ao PSL.

De acordo com informações da revista Época, Marcos Cintra, ex-secretário da Receita, foi o emissário do convite encaminhado pela cúpula do partido.

Segundo a publicação, Cintra sinalizou a Moro que ele teria espaço no partido para construir uma candidatura presidencial em 2022. O ex-juiz escutou o convite com atenção, agradeceu, mas disse que não é hora de entrar para a política.

Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se elegeu em 2018 pela legenda.

