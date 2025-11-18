Servidores municipais devem receber 13° em parcela única

A secretária de Finanças de Campo Grande, Márcia Hokama, informou que o pagamento do 13º salário dos servidores deve ser realizado até 20 de dezembro. A titular da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin) se reuniu com a Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta terça-feira (18).

De acordo com ela, a Prefeitura trabalha para reunir os recursos necessários e a previsão é de que o benefício seja quitado em parcela única. "Nossa gestão nunca teve atraso, temos a expectativa de conseguir fazer toda essa arrecadação e sim fazer o pagamento dos servidores em uma única parcela.

Hokama afirmou que há expectativa de arrecadação suficiente para garantir o pagamento dentro do prazo. A decisão final dependerá da confirmação das receitas nas próximas semanas.

