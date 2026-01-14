Menu
Política

Sessão conjunta marca retomada dos trabalhos do Congresso Nacional

Cerimônia abrirá oficialmente o ano legislativo da 57ª Legislatura

14 janeiro 2026 - 10h52Sarah Chaves, com Agência Senado
Dragões da Independência na rampa do Congresso Dragões da Independência na rampa do Congresso   ( Jonas Pereira/Agência Senado )

O Congresso Nacional retoma oficialmente as atividades no dia 2 de fevereiro, com a realização de sessão solene conjunta de deputados e senadores que marca a abertura da 4ª Sessão Legislativa da 57ª Legislatura. A cerimônia está prevista para as 15h, no plenário da Câmara dos Deputados.

A sessão será presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que comanda o Senado Federal e o Congresso Nacional. Na ocasião, o Poder Legislativo receberá a mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a apresentação das prioridades do governo federal para o ano de 2026. O Poder Judiciário também deverá encaminhar comunicação oficial aos parlamentares.

A participação presencial do presidente da República é facultativa. Tradicionalmente, o texto é entregue por um representante do Executivo, como o ministro-chefe da Casa Civil. Em seguida, um representante do Supremo Tribunal Federal faz pronunciamento.

Na sequência da solenidade, discursará o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o encerramento ficará a cargo de Davi Alcolumbre. Os demais parlamentares não utilizam a tribuna durante a sessão.

A abertura do ano legislativo cumpre determinação constitucional, que fixa o início dos trabalhos em 2 de fevereiro. A cerimônia é tradicionalmente antecedida por um rito histórico, que inclui honras militares, execução do Hino Nacional, salva de tiros de canhão e a presença dos Dragões da Independência, corporação criada em 1808, no período de Dom João VI.

