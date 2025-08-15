Menu
Silas Malafaia é alvo de investigação da Polícia Federal

Investigação que envolve Jair Bolsonaro apura suspeitas de obstrução de Justiça

15 agosto 2025 - 15h52Carla Andréa    atualizado em 15/08/2025 às 16h49

O pastor evangélico Silas Malafaia está sendo investigado pela Polícia Federal (PF) no mesmo inquérito que apura suspeitas de obstrução de Justiça envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o jornalista Paulo Figueiredo, segundo a GloboNews.

Em vídeo publicado nesta sexta-feira (15) na rede social X (antigo Twitter), Malafaia afirmou ter tomado conhecimento da investigação pela imprensa. “Eu só sei disso pela GloboNews. Eu não recebo notificação nenhuma. Que país é esse, onde a Polícia Federal vaza alguma acusação contra alguém pra Globo e depois você vai ficar sabendo?”, declarou.

O líder religioso, um dos mais conhecidos do país, acusou a PF de “perseguição” e relacionou a inclusão de seu nome ao fato de criticar, há quatro anos, o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Ele disse que a investigação cita crimes como obstrução de Justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático e ações contra autoridades, além de sanções internacionais contra o Brasil.

“Primeiro que eu não falo inglês, não conheço nenhuma autoridade americana… Eu não tenho medo”, disse.

Contexto e participação em ato

Malafaia foi um dos organizadores do ato de apoio a Jair Bolsonaro realizado em 3 de agosto. No evento, o ex-presidente apareceu em vídeo transmitido pelas redes sociais de terceiros. No dia seguinte, Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar.

Na quinta-feira (14), o pastor voltou a criticar Alexandre de Moraes em vídeo nas redes sociais, defendendo que o ministro seja alvo de impeachment, julgado e preso.

O inquérito

Aberto em maio, o inquérito investiga ações contra autoridades, contra o Supremo Tribunal Federal e contra agentes públicos, além de tentativas de buscar sanções internacionais contra o Brasil.

Segundo despacho do relator Alexandre de Moraes, as condutas investigadas teriam o objetivo de atrapalhar o andamento do processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

Entre os crimes apurados estão coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

