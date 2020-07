Simone e Nelsinho avaliam como positiva escolha do novo ministro da Educação

Saiba Mais Educação Bolsonaro nomeia Milton Ribeiro como ministro da Educação

Os senadores por Mato Grosso do Sul Nelsinho Trad (PSD) e Simone Tebet (DEM) avaliaram como positiva a escolha de Milton Ribeiro como novo ministro da Educação pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Para os parlamentares, o escolhido é um quadro técnico, pois é oriundo da área acadêmica.

A declaração da senadora foi feita durante uma entrevista ao vivo nas redes sociais do Jornal da Record. "Que bom que vem da área que entenda. É o que estava faltando. Não podíamos mais continuar com esse embate e trazer pra dentro da educação questões ideológicas", afirmou.

A reportagem do JD1 falou com o senador Nelsinho sobre a escolha. O parlamentar afirmou que chegou a conhecer o novo ministro quando foi dar uma palestra no ano passado na Universidade de São Paulo (USP).

Pare ser uma ótima pessoa e, acima de tudo, um cristão, pois é pastor presbiteriano. Acredito que ele sentará com todo os setores da sociedade para indicar um norte para esta área tão importante da nossa sociedade, que não teve grandes avanços no último um ano e meio”, projetou.

O senador também corroborou com a colega sobre a escolha técnica do presidente. “Acredito que foi uma escolha acertada do presidente Bolsonaro, pois se trata de um quadro técnico. Um currículo muito bom e nos trará bons frutos à frente da pasta”, finalizou.

