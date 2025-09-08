Simone Tebet e Alckmin lideram corrida ao Senado por São Paulo em 2026, aponta Atlas

Em um cenário de disputa ao Senado de São Paulo em 2026, os ministros Simone Tebet (MDB), do Planejamento e Orçamento, e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), chefe de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, lideram a corrida rumo a Casa Legislativa. É o que revela a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira (8).

De acordo com o site CNN Brasil, a pesquisa foi realizada entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro, ouvindo 2.059 pessoas por meio do chamado recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), com questionários on-line. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O mandato de senador dura até oito anos. Sendo renovado a cada quatro anos, um ou dois terços. Nas eleições do próximo ano, serão eleitos dois senadores por unidade federativa, o que significa que 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa.

Conforme o levantamento, em uma primeira disputa, Tebet conta com 22,1% das intenções de voto, seguida por Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda, com 19,7%. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem 14,8%, e o atual secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), 14,4%.

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) tem 7,5%. O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), 5,5%, seguido pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), com 5,4%.

Robson Tuma (Republicanos), ex-deputado federal, totaliza 0,6% das intenções de voto. O senador Giordano (MDB-SP) tem 0,1%. "Outro" soma 5,7%. Votos em branco e/ou nulos correspondem a 3,0%. Já 1,9% não soube responder.

Já no segundo cenário, Alckmin domina o topo com 23,1%. Em seguida, aparecem candidatos como Marina Silva (Rede), ministra do Meio Ambiente, com 17,7%; Guilherme Derrite (PP), com 15,5%; e Ricardo Salles (Novo-SP), com 12%.

Rodrigo Manga (Republicanos) totaliza 7,9%; Mara Gabrilli (PSD-SP), 4,9%. O ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia (sem partido) tem 4,3%.

Eleições 2026

No Brasil, os eleitores voltam as urnas no dia 4 de outubro de 2026, dessa vez, para eleger o presidente, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os governadores, os vice-governadores e as assembleias legislativas de todos os Estados.

Se nenhum candidato a presidente ou governador obtiver a maioria dos votos válidos no primeiro turno, um segundo turno será realizado em 25 de outubro.

