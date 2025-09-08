Menu
Política

Simone Tebet e Alckmin lideram corrida ao Senado por São Paulo em 2026, aponta Atlas

A pesquisa, realizada entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro, ouviu 2.059 pessoas

08 setembro 2025 - 14h55Taynara Menezes
Tebet e Alckmin lideram corrida rumo ao Senado por SP   (Foto: Agência Brasil )

Em um cenário de disputa ao Senado de São Paulo em 2026, os ministros Simone Tebet (MDB), do Planejamento e Orçamento, e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), chefe de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, lideram a corrida rumo a Casa Legislativa. É o que revela a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira (8).

De acordo com o site CNN Brasil, a pesquisa foi realizada entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro, ouvindo 2.059 pessoas por meio do chamado recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), com questionários on-line. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O mandato de senador dura até oito anos. Sendo renovado a cada quatro anos, um ou dois terços. Nas eleições do próximo ano, serão eleitos dois senadores por unidade federativa, o que significa que 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa.

Conforme o levantamento, em uma primeira disputa, Tebet conta com 22,1% das intenções de voto, seguida por Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda, com 19,7%. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem 14,8%, e o atual secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), 14,4%.

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) tem 7,5%. O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), 5,5%, seguido pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), com 5,4%.

Robson Tuma (Republicanos), ex-deputado federal, totaliza 0,6% das intenções de voto. O senador Giordano (MDB-SP) tem 0,1%. "Outro" soma 5,7%. Votos em branco e/ou nulos correspondem a 3,0%. Já 1,9% não soube responder.

Já no segundo cenário, Alckmin domina o topo com 23,1%. Em seguida, aparecem candidatos como Marina Silva (Rede), ministra do Meio Ambiente, com 17,7%; Guilherme Derrite (PP), com 15,5%; e Ricardo Salles (Novo-SP), com 12%.

Rodrigo Manga (Republicanos) totaliza 7,9%; Mara Gabrilli (PSD-SP), 4,9%. O ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia (sem partido) tem 4,3%.

Eleições 2026 

No Brasil, os eleitores voltam as urnas no dia 4 de outubro de 2026, dessa vez,  para eleger o presidente, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os governadores, os vice-governadores e as assembleias legislativas de todos os Estados.

Se nenhum candidato a presidente ou governador obtiver a maioria dos votos válidos no primeiro turno, um segundo turno será realizado em 25 de outubro.

