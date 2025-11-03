Simone Tebet é homenageada durante Fórum da Rota Bioceânica em Campo Grande

Durante o Fórum Sul-Americano de Integração da Rota Bioceânica, realizado na última sexta-feira (30) na Câmara Municipal de Campo Grande, a ministra do Planejamento e Orçamento do Governo Federal, Simone Tebet, foi homenageada por sua contribuição ao fortalecimento da integração entre os países da América do Sul.

A homenagem, entregue pelo Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul (CRCMS) — representado pelo presidente Otacílio Nunes — e pelos vereadores Ronilço Guerreiro (União), coordenador da Frente Parlamentar da Rota Bioceânica, e Jean Ferreira (PT), reconhece o trabalho da ministra na condução de políticas voltadas à integração regional e ao fortalecimento da presença do Brasil no comércio internacional.

O evento destacou a importância da Rota Bioceânica, corredor logístico que ligará o Brasil ao Chile, passando por Paraguai e Argentina, abrindo novas oportunidades econômicas e estratégicas para Mato Grosso do Sul e para o país.

Ao agradecer a homenagem, Simone Tebet ressaltou o papel da Câmara Municipal na mobilização em torno do tema. “Quero parabenizar a Câmara Municipal de Vereadores. Não me surpreende esse evento estar acontecendo aqui. A Câmara está sempre em sintonia com os interesses de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Sabe a importância das rotas de integração, especialmente para a Capital, que tem tudo para ser um hub, um centro de negócios”, afirmou.

A ministra também destacou a necessidade de preparo da cidade para as oportunidades que virão com a nova rota. “Estamos falando da utilização de serviços de Campo Grande e da importância de estarmos atentos à qualificação da mão de obra que vai ser utilizada. Muitos empregos diretos e indiretos serão gerados”, pontuou.

Simone reforçou que o Fórum representa um marco para consolidar o projeto e envolver a sociedade sul-mato-grossense. “Esse encontro internacional, especialmente com a presença de autoridades de outros países, é de extrema relevância porque coloca todos na mesma página e mostra que o sonho de 50 anos está se tornando realidade. Não é algo distante, é algo que vai acontecer já no próximo ano”, declarou.

Encerrando sua fala, Tebet enfatizou os impactos positivos esperados para as cidades ao longo da rota. “Com mais movimentação econômica, a prefeitura terá mais recursos para investir em áreas essenciais como saúde, mobilidade urbana, educação e habitação. Estou muito feliz de participar desse momento histórico. A Rota é um projeto de futuro, mas que já começa a transformar o presente de Campo Grande e de todo o Mato Grosso do Sul”, concluiu.

O Fórum reuniu autoridades, representantes de entidades de classe e especialistas da área de logística e comércio exterior, reforçando a importância da Rota Bioceânica como vetor de desenvolvimento regional e integração internacional.

